A la cárcel hombre que agredió salvajemente a una mujer en Ocaña

Juan Estaban Salazar. Foto: tomada de video / RCN Radio.

Por los delitos de acceso carnal violento, secuestro simple, tortura, violencia intrafamiliar, aborto sin consentimiento y tráfico de estupefacientes, un Juez de Ocaña ordenó medida de aseguramiento intramural en contra de Juan Esteban Salazar.

El hombre es acusado de vejámenes contra Kelly Jhoana Villamizar de 22 años, quien le relató al canal San Jorge en Norte de Santander, que luego de varios días de convivencia a comienzos de este año empezaron las agresiones con insultos.

“Yo estaba embarazada, me provocó un abortó, me mordía, me cortó el cabello con una navaja y después dijo que estaba loca y me encerró en un hospital siquiátrico, situación a la que accedí por el amor que le tengo. Era como estar secuestrada, no me dejaba salir, me provocó dos fracturas en la nariz y además me daba droga para sedarme”, aseguró.

Estos hechos ocurrieron en Ocaña y quedaron al descubierto por una hermana de la víctima, quien sospechaba que se estaba presentando el maltrato.

Cuando el hombre se dio cuenta de la denuncia se fue a Bucaramanga en donde fue capturado y de allí remitido a la población nortesantanderean, en donde se le impuso la medida.