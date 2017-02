La historia de las víctimas del desplazamiento en medio de la cumbre de Premios Nobel de Paz

Foto: Unidad de Restitución de Tierras

Dos mujeres víctimas de los paramilitares y las guerrillas de las FARC y el ELN que participaron en la XVI de la cumbre de los Premios Nobel de Paz realizada en Bogotá, relataron su dolorosa historia de vida al haber sufrido hasta tres desplazamientos forzados en medio del conflicto armado.

Clara Gladys Carrillo participante del foro de paz, señaló que fue víctima de los paramilitares en Trujillo, Valle del Cauca, cuando apenas tenía siete años de edad producto del desplazamiento forzado y diez años después la historia se volvió a repetir.

“Ellos fueron los que repartieron mi tierra y me hicieron ir porque me amenazaron. Los que se apoderaron de mi tierra me encerraron y me iban a picar con machete”, dijo Clara Carrillo.

Asimismo, sostuvo: “debido a eso mi familia, me dijo que era mejor que abandonara mi tierra porque es mejor la vida, uno consigue con qué vivir y con qué comer”.

A su turno, Aracely Cuitiva Serrano beneficiaria de restitución de tierras en el municipio de Ataco en el Tolima, también aseguró que fue víctima de la violencia por parte de las FARC y el ELN por el simple hecho de que su hijo era miembro de las fuerzas militares.

“Yo soy desplazada forzosamente (…) en alguna ocasión encontraron a mi esposo y a mi hija en la casa y le dijeron venimos por su esposa, porque ella es objetivo militar por tener un hijo en el Ejército”, dijo Aracely Cuitiva.

Sin embargo, tras haber pasado una travesía por cerca de seis años fuera de su predio y lograr regresar a su hogar añadió: “yo por mi parte vencí la guerra, vencí el miedo y vencí el terror”.