La no inclusión de Óscar Iván Zuluaga en la lista de precandidatos es triste y decepcionante: Adriana Gutiérrez Jaramillo

Foto: RCN Radio

En las huestes uribistas de este departamento se daba como una ficha casi puesta el nombre del ex candidato presidencial en la aspiración del Centro Democrático de ganar las próximas elecciones

En diálogo con RCN Radio, la coordinadora del Centro Democrático en Caldas, Adriana Gutiérrez Jaramillo, no pudo ocultar el malestar que le causó la reciente decisión del ex presidente Álvaro Uribe Vélez de no tener en cuenta el nombre del ex ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, en el abaníco de precandidatos de ese movimiento a la Presidencia de la República.

Al preguntársele como recibió la determinación que en este sentido tomó el jefe máximo de esa colectividad, respondió que la recibió muy mal y que apenas se estaba reponiendo del que calificó como “guarapazo”, porque en su concepto fue muy triste y decepcionante para ellos como caldenses, como amigos y como personas que conocen las calidades humanas y académicas de Óscar Iván Zuluaga, porque sería el presidente adecuado para Colombia en los actuales momentos.

“Pero hay que seguir para adelante y como lo dice Óscar Iván, el país nos necesita y por encima de cualquier cosa esta Colombia y las necesidades del pueblo colombiano”, expresó Gutiérrez Jaramillo.

La dirigente política admitió que la decepción que la acompaña en estos momentos viene del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ya que para nadie es un secreto la admiración y el cariño especial que ella ha tenido por él, pero considera que en esta decisión se equivocó en la forma y en el fondo.

“No comparto su decisión, pero en política no hay una decisión que cuente con la unanimidad de todo el mundo. Estas decisiones son duras y habrá que acatarlas, pero creo realmente que el expresidente Uribe se equivocó en no tener en cuenta a Óscar Iván para esa encuesta, porque indudablemente no hay un candidato en el país, en cualquier espacio político, con mayor capacidad de contribuirle a Colombia, que Óscar Iván Zuluaga”, puntualizó.

Al responder al interrogante sobre si sus conceptos provenían del corazón o de la razón, porque la decisión del expresidente pudo estar justificada en una posible reacción de la Fiscalía ya siendo candidato, Adriana Gutíerrez dijo que no, porque ella creía en la sinceridad y en la integridad de Óscar Iván Zuluaga y que si él tuviera la duda de que algo pudiera aparecer en su contra, no estuviera pidiendo que incluyeran su nombre en la encuesta.

“Eso si lo doy por descontado y no creo que eso llegare a suceder; claro, a no ser que sea un “falso positivo” y de eso estamos llenos en este país. Nada es seguro en política, bajo ningún aspecto”, añadió Gutiérrez Jaramillo.

Finalmente expresó que hubiera valido la pena haber tomado el riesgo, máxime si se tiene en cuenta que de los cinco precandidatos no hay uno que se pueda decir que vaya liderando o que tenga una favorabilidad arroyadora en el país. Aunque en todo momento exteriorizó su contrariedad por la decisión tomada y que afecta los intereses caldenses, se mostró de acuerdo en apoyar de manera firme al candidato que se seleccione a través del mecanismo de la encuesta, porque piensa que al país hay que ayudarlo a salir de la encrucijada en que lo ha metido el presidnte Santos con el proceso de paz.