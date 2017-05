Líderes denuncian que ley de tierras despojará a los campesinos en favor de terratenientes

Foto referencial de archivo Unidad Restitución de Tierras



Durante el séptimo foro que el Gobierno adelanta para presentar la propuesta de ley de tierras que por medio de decreto fijará la próxima semana, algunos líderes agrarios denunciaron que con esta propuesta normativa se busca legalizar el despojo de baldíos a favor de grandes terratenientes.

Según Evaristo Rodríguez, líder campesino del departamento de Magdalena, “el Gobierno con este decreto busca legalizar el despojo y la acumulación indebida de baldíos en Colombia”.

Rodríguez se refirió en especial al artículo 43 de la norma que según él permitiría “legalizar ese despojo de los baldíos a los grandes intereses económicos que que se apropiaron de sus terrenos en regiones como la altillanura colombiana”.

Por su parte y Edilia Mendoza, líder agraria del departamento de Santander, manifestó que el Gobierno debe recoger las diferentes propuestas de las organizaciones agrarias para no hacer una norma que solamente beneficie a los grandes capitales del país.

“Doctor Samper, si ustedes no recogen las propuestas que se han recogido por parte del movimiento Agrario durante las últimas décadas, esta ley será demasiado tibia y la tumbaremos como sea”, expresó.

Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, en respuesta a estos reparos señaló que el Gobierno ha venido adelantando unos foros, en diferentes regiones del país, para recoger las propuestas de los diversos sectores de la economía agropecuaria.

Samper negó que con esta ley se busque privilegiar a los grandes intereses del país sino que por el contrario, “la idea es organizar mejor la tenencia de la tierra y darle la oportunidad a los campesinos para ser más productivos”.

“Imagínese qué hubiera pasado si no hubiera recibido críticas de algunos sectores, estaría cargada la balanza; tan no lo está que hemos recibido comentarios de todos los espectros políticos, lo que buscamos no es llegar a un pleno consenso porque prácticamente lo que buscamos es llegar al mayor consenso posible”, sostuvo.

Por su parte, el Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya manifestó 37 reparos del gremio en 8 aspectos que contiene la ley entre ellos, “los puntos que se refieren a jurisdicción de la Agencia Nacional de Tierras, el tema de expropiación por inexplotación de los terrenos, así como el tema de la extinción de dominio y el tema de la ampliación de los resguardos indigenas signos criterios objetivos”.

Esta norma, fijada por decreto, será oficializada la próxima semana.

La ley de tierras hace parte de los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.