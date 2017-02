Los directivos del Once Caldas tienen qué entender que la afición merece respeto: Alcalde de Manizales

Foto: RCN Radio

Después de que los directivos del Once Caldas regresen de un viaje que tienen pendiente a Portugal para asistir a la presentación de Óscar Estupiñan como nuevo jugador del Vitoria Guimaraes, se hará el foro sobre el presente y futuro del equipoEl alcalde de Manizales, Octavio Cardona León, exteriorizó en diálogo con RCN Radio, la preocupación que le asiste por el bajo rendimiento del Once Caldas en el presente campeonato a raíz de los malos resultados de las últimas fechas. El mandatario aclaró que la preocupación no es por la inversión hecha como patrocinadores del club a través de entidades descentralizadas de la Alcaldía como Aguas de Manizales y EMAS, porque publicitariamente en ese sentido se está cumpliendo, sino porque lo que se quiere es un equipo que le dé lustre y orgullo a la ciudad.

Cardona León reconoció que el temor generalizado de la gente, es que el equipo de continuar como va, termine en la categoría B del fútbol colombiano y puso como ejemplo los casos de Pereira, donde no han podido ascender pese a los esfuerzos hechos y de Cali, con la alegría que significó para los hinchas del América, volver a la A después de tanto tiempo.

“Por eso como primera autoridad del municipio, yo no me puedo sustraer a la responsabilidad que implica tener hoy una ciudad con el ánimo abajo por cuenta de un equipo que no está rindiendo lo que los ciudadanos esperaban”, dijo el alcalde.

A su juicio, el Once Caldas es la empresa de diversión más importante que han tenido Manizales y el departamento de Caldas en toda su historia. A propósito de la situación que vive el conjunto blanco, recordó una frase de un amigo suyo que dice: “de la gloria a la verguenza, hay once jugadores de diferencia” y agregó que esa expresión hay que entenderla en su contexto filosófico, porque el equipo que hace unos años hacía que todos los manizaleños sintieran mucho orgullo cuando se hablaba de la ciudad, hoy ya empieza a generar la tristeza y la preocupación de saber qué es lo que está pasando.

“Yo no quisiera, ni me quiero imaginar, que pasara si el equipo se fuera dela A a la B; por eso como lo dije este domingo, en el Once Caldas hay que tomar decisiones ya”, manifestó el alcalde y agregó: “fue penoso, vergonzante y triste verlo salir en medio de una silbatina generalizada y ver cómo los aficionados salían con temor, porque se sentía y se pensaba que podían ocurrir desmanes”. Precisó que en las puertas 17 y 18 del estadio Palogrande hubo necesidad de ubicar personal del ESMAD como medida preventiva, ante eventuales incidentes, desmanes, malos tratos y alteración del orden público.

“No puede ser que el fútbol nos lleve a tomar decisiones como la ubicación de las fuerzas especiales de la Policía Nacional, porque consideramos que una situación así se podría generar con los aficionados; Ese no es el Manizales que queremos ni es el Manizales que soñamos”

El alcalde de la capital de Caldas, comentó que la semana pasada ya se había comunicado con el presidente de la junta directiva de la institución, César Tulio Castrillón, para decirle que había que reforzar el conjunto o tomar medidas porque la gente se estaba incomodando. Añadió que en la mañana de este lunes habló nuevamente con él para expresarle que la situación estaba pasando de “castaño a oscuro” y que por eso le planteó reunirse con la afición, la prensa deportiva, con el director técnico, con los directivos y con ellos como Alcaldía, para decirles la verdad a los manizaleños y que sepan qué pueden esperar de este equipo o ellos qué decisiones piensan tomar al respecto.

El directivo Castrillón estuvo de acuerdo con la reunión y con dar la cara, pero pidió que el foro se aplazara para la próxima semana, porque entre este martes y el miércoles según una comunicación del Vitoria Guimaraes de Portugal, les situarán los pasajes para que asistan a la presentación de Óscar Estupiñán como nuevo jugador de ese club. El alcalde aceptó y en consecuencia, el foro programado inicialmente para el viernes 17 de febrero, se pospuso para la próxima semana, sin falta.

El alcalde fue enfático en afirmar que los directivos tienen que entender que la afición merece respeto y merece ser escuchada, porque al igual que la prensa deportiva y él como mandatario local no entienden cómo un equipo que no tinene gol, se desprende de los que están en capacidad de hacerlos. “Necesitamos explicaciones como por ejemplo, si es que en reeplazo de Óscar Estupiñán van a traer a otra figura de mejores condiciones y que le brinde o garantice al equipo la posibilidad de obtener una victoria, porque la verdad es que un equipo que no tiene vocación de ataque esta condenado a perder todos los partidos”.

El señor Cardona León fue más allá en su análisis y consideró que en el fútbol no se gana defendiéndose, aunque defenderse-dijo- es una buena estrategia. En su opinión, lo que se necesita es quien haga los goles y reiteró que como Alcaldía están convocando a esa reunión, porque creen que es perentorio que los directivos escuchen a la afición, porque el aficionado no puede servir sólo para pedirle que compre las boletas; el aficionado tiene que servir también para que dé a conocer sus puntos de vista y hacerles caer en la cuenta de su error, a quienes sin proponérselo, lo están cometiendo.