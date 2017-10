Más de 11 mil 280 cartageneros participaron del simulacro nacional de emergencia

Foto: RCN Radio

En Cartagena, al menos 11 mil 280 personas evacuaron empresas, edificios y establecimientos comerciales del sector turístico durante el simulacro de evacuación que se realizó a nivel nacional.

Los Organismos de Socorro, simularon explosiones en la refinería de Ecopetrol, en la zona portuaria y emergencias por inundaciones en el suroriente de Cartagena.

Los cartageneros expresaron que fue positivo el simulacro pero se auto cuestionaron la demora en evacuar las zonas de riesgo.

“Todo el mundo venía lente, de pronto como era un simulacro nadie se afanó”, dijo

“Fue bastante lento, pienso que si hubiese sido de verdad nos hubiésemos quedamos toditos ahí. La gente tiene que concientizarse de eso que todo el mundo se va a embotellar en las escaleras porque ellos van lentos”, añadió otra de las participantes.

“Algunas personas, no sé si por falta de comunicación, no sabía cómo reaccionar. Hubo gente que no lo hizo correctamente”, afirmó una joven participante.

Laura Mendoza, directora de la oficina de gestión del riesgo, aseguró que en las tres localidades de Cartagena hubo simulaciones de emergencias similares a las que general las tormentas tropicales en el caribe.

“Lo fenómenos se hicieron de acuerdo a las localidades, en la localidad 1, se simuló el paso de una tormenta tropical que generó inundaciones y vendavales en la zona insular: en la localidad 2, esta misma tormenta generó inundaciones afectando a varios aledaños a la ciénaga la Virgen y en la Localidad 2, utilizamos principalmente los riesgos tecnológicos en las empresas de la zona industrial de Mamonal”, dijo Mendoza.

En colegios de Cartagena también se hicieron evacuaciones y atención a heridos en el marco del simulacro por deslizamientos de tierra.

Los organismos de Bomberos, la oficina de gestión del riesgo, la Policía, la Cruz Roja y el servicio de emergencias del departamento de salud acompañaron las actividades del simulacro.