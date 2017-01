Más de 200 policías componen dispositivo de seguridad por Fiestas de La Virgen de la Candelaria en Cartagena

Foto: cortesía Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Metropolitana de Cartagena ha dispuesto de un equipo de aproximadamente 250 uniformados para garantizar el normal desarrollo de las actividades a desarrollarse en la ciudad en el marco de las Fiestas de La Virgen de la Candelaria.

De acuerdo con la autoridad, se vienen realizado revisiones y patrullajes en diferentes sectores, especialmente en las zonas en donde se van a realizar los eventos correspondientes a esta celebración religiosa, como son los barrios aledaños al Cerro de La Popa.

Las acciones los uniformados están enfocadas en la prevención de hurtos, riñas y actos de perturben la tranquilidad y seguridad ciudadana, debido a la presencia masiva de asistentes que se esperan se registre en conmemoración de la Virgen de La Candelaria.

Indicó la Policía que también se aplicarán comparendos e inmovilización a conductores de vehículos particulares y de servicio público que se parqueen en los andenes que impidan la movilización de los feligreses al centro religioso del cerro de La Popa.

Para la peregrinación al monasterio, las autoridades recomiendan a la ciudadanía usar ropa y calzado cómodo, así como sombreros, gorros y protector solar. Llevar alimentos ligeros y consumir frecuentemente agua. No utilizar caminos o atajos que puedan constituirse en riesgo para la vida, como también no descuidar a los menores de edad al igual que sus pertenencias; y no llevar elementos contaminantes como aerosoles, plásticos, icopor, bolsas plásticas, encendedores o fósforos.