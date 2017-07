Me declararon insubsistente por no escribir notas ‘maquilladas’ para la Alcaldía: Ruby Morales

Con sorpresa recibió Ruby Morales el documento que confirmaba la insubsistencia en su cargo y el despido como comunicadora social de la alcaldía de Bucaramanga. Según la exfuncionaria, varios inconvenientes como la censura de prensa, las órdenes que no irían de la mano de la lógica, ética y estética, además de las notas que tendría que maquillar, fueron el detonante para que la administración de Rodolfo Hernández la descartaran de su ramillete laboral.

“Empezaron a decirme que tenía que poner cargos que no existen como el de Jefe de Gobernanza, las notas que redacté con ética profesional no servían porque simplemente contenían testimonios de la comunidad que pedía una solución a su problema; de ahí se me comunicó que estaba hablando mal de la administración y se me pedía poner a Manuel Francisco Azuero con el apodo de Manolo, cosa que nunca hice”.

La exfuncionaria aseguró que ya había demandado a la administración por acoso laboral, puesto que estaría siendo obligada a publicar textos convenientes con la alcaldía e imponer cargos que no existían.

“Se me pidió maquillar notas cosa que no acepté porque si bien hay que mostrar lo bueno, mi labor como periodista no ha sido la de ocultar o manipular información. Yo ya había demandado por acoso laboral pero de esto no se me había dado respuesta”.

Ruby Morales quien acompañó y respaldó durante su campaña como candidato a Rodolfo Hernández y lideró el departamento de comunicaciones de la administración, aseguró que demandará a la misma puesto que ya faltaba poco para pensionarse y su despido fue injustificado.