MinAmbiente condenó caza de delfines rosados en el río Meta

Delfín Rosado / Fernando Trujllo – WWF Colombia

El Ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, condenó la caza de dos delfines rosados en hechos que se registraron en el río Meta en un área cercana al municipio de Orocué, en el departamento del Casanare.

El alto funcionario, quien condenó esta acción criminal, aseguró que desde su dependencia en articulación con la Fiscalía General de la Nación se iniciaron las investigaciones respecto al caso, donde sostuvo que semanalmente se presentan en el país, al menos, un hecho relacionado con delito ambiental.

“Lo que entendemos es que una red ajena a la región está llegando a hacer esto con fines de comercialización ilícita tanto de carne como del aceite. Calculen que cada delfín les genera cerca de 6 millones de pesos”, expresó.

Indicó que al ser una especia en vía de extinción, las comunidades en articulación con las Corporaciones Autónomas Regionales y las autoridades policiales y militares, están consciente de la importancia de la preservación y conservación de esta especie, por lo que manifestó que detrás de estos hechos estarían organizaciones criminales que podrían ser del orden nacional e inclusive trasnacional.

“Son personas externas a las comunidades son las que están cometiendo estos delitos y ¿qué hemos hecho?, tanto las Corporaciones como el Ministerio del Medio Ambiente ya hemos declarado una alerta, sobre todo para los departamentos del Meta, Casanare, Arauca y Vichada, para que la comunidad como las instituciones públicas estén atentas para que no se presenten estos hechos”, apuntó

Y agregó: “Tenemos toda la colaboración de la Armada Nacional, Ejército, Policía Nacional, que están en la zona y condenamos este hecho porque consideramos que tenemos que estar atentos porque hay redes criminales, algunas nacionales e inclusive algunas que pudiesen estar conectadas con redes trasnacionales tratando de invertir recursos en actividades ilícitas que impactan negativamente en nuestra biodiversidad”.

El Ministro Murillo sostuvo que este tipo de delitos ambientales deben ser atacados con contundencia, por lo que consideró la necesidad de reforzar a nivel normativo las acciones que en este frente pueda realizar el Gobierno Nacional. En ese sentido, afirmó que se debe realizar una reforma constitucional, con la que cual se permitiría dar tramite a una ley que en su juicio dará las herramientas para hacer cumplir las normas y leyes ambientales en Colombia.

“Lo que he venido diciendo en torno a la reforma, en donde el próximo lunes estaremos compartiendo textos con la opinión pública para iniciar la consulta es que los desafíos ambientales crecieron. Antes no teníamos tanta presión de redes trasnacionales, en el caso del tráfico de especies, antes no teníamos el desafío de la desforestación aunque la hemos disminuido en un 56 por ciento y la gran mayoría de las zonas donde tenemos ecosistemas estratégicos, las Corporaciones hay que fortalecerlas y esa es la reforma de la que estoy hablando porque no podemos seguir en status quo. Las metas ambientales del país requieren que el sector ambiental se fortalezca y se modernice para evitar que se sigan presentando situaciones como las que se vienen presentando en el país”, explicó.

Las declaraciones del jefe de la cartera ambiental se dieron en el marco de la sexta edición de Colombia Genera, evento organizado por la ANDI en donde los empresarios y gobierno hablan sobre Petroleo, Minería, Gas y Energía, y que concluye este viernes con conversatorios donde se analizarán temas coyunturales como regalías, eficiencia energética, reservas y fenómeno de El Niño.