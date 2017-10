MinCultura insiste que Alcaldía de Cartagena debió evitar construcciones en cercanías al Castillo San Felipe

Foto: Tomada de @PGN_COL

El Ministerio de Cultura emitió un comunicado de prensa en el que señaló que el Distrito de Cartagena no tomó las medidas necesarias para impedir que se construyera un complejo de edificios de más de 30 pisos a menos de 200 metros del Castillo San Felipe de Barajas.

De acuerdo al Ministerio, pese a que este proyecto inmobiliario no era de su competencia por estar fuera del área de influencia del Castillo San Felipe, advirtió a la Alcaldía de Cartagena de los riesgos que podría sufrir el patrimonio histórico de la humanidad por cuenta de la construcciones de edificios en cercanías a estos monumentos.

“Con base en la norma expedida en 1994, se establece que el lugar de la construcción del proyecto Aquarela no está incluido dentro de la zona de influencia del castillo de San Felipe, por lo tanto no es competencia del Ministerio de Cultura la aprobación o no de un proyecto de este orden. Por el contrario, al no ser parte de la zona de influencia, le correspondió su aprobación a la Curaduría Urbana No. 1 y a la Alcaldía de Cartagena, teniendo en cuenta que en 2001 la autoridad local elaboró el Plan de Ordenamiento Territorial – POT-, el cual definió la edificabilidad de esa área. Al año 2017, el POT de esta ciudad no ha sido actualizado”, señaló el Ministerio.

De acuerdo a la cartera de cultura, se había verificado el impacto directo que tendría le proyecto inmobiliario de nombre “Aquarela” para la visión del Castillo de San Felipe pese a que no estaba dentro del área protegida y señala que el Curador Urbano número 1, “entregó una licencia de construcción a un proyecto de 32 pisos que se encontraba en un sector cuya altura máxima definida por el POT de 2001 oscilaba entre 4 y 6 pisos”.

El Ministerio responsabilizó a Alcaldía de Cartagena de no tomar medidas para garantizar la preservación del patrimonio y pidió medidas cautelares para que se suspenda la licencia que se otorgó a este proyecto inmobiliario.

“Luego de poner en conocimiento a la Procuraduría, el 11 de octubre de 2017 y ante la falta de acciones concretas por parte del Distrito de Cartagena para detener la construcción de este proyecto que claramente atenta contra el entorno del castillo de San Felipe, el Ministerio de Cultura decidió interponer una acción popular”, indicó el Ministerio.

A través de esta acción popular que presentó la Ministra de Cultura, se está solicitando que se declare “jurídicamente que el proyecto urbanístico Aquarela atenta contra los derechos culturales estipulados en la constitución política”. También indicó que con esta acción judicial se busca se dicten medidas cautelares que frenen la construcción del proyecto inmobiliario.

En su comunicado el Ministerio dijo que le llama la atención estos aspectos que se incluyeron en la circular con la que se entregó la licencia de construcción para este proyecto.

Estos son los puntos que llamaron la atención del Ministerio:

La circular cita: “el máximo aprovechamiento del predio para el desarrollo de tantas viviendas tipo VIS o VIP como sean posible, teniendo en cuenta los costos para este tipo de vivienda que estipula la ley”.

Apoyado en esta circular, la Curaduría Urbana No.1 le dio licencia de construcción a un proyecto que se encontraba en un sector cuya altura máxima definida por el POT de 2001 oscilaba entre 4 y 6 pisos y ahora pasó a 32 pisos.

Al estar el proyecto por fuera del área de influencia del castillo, es potestad del Distrito de Cartagena a través del IPCC, explicar cómo pudo haber sucedido esto sin que esta modificación de la norma urbana del POT pasara por el Concejo de la Ciudad, como lo estipula la Ley 388 de 1997.