MinMinas insiste en necesidad del fracking para salvar autosuficiencia petrolera en Colombia

Foto: AFP

El Ministro de Minas y Energía, Germán Arce salió nuevamente en defensa de los mecanismos de explotación petrolera no convencionales que buscan abrirse paso en el país, argumentando que son fundamentales para garantizar las rentas petroleras del país a futuro, las cuales reiteró son base fundamental del presupuesto nacional.

Arce sostuvo que el Gobierno no se puede dar el lujo de perder las rentas petroleras ya que componen uno de cada cuatro pesos de su presupuesto. Debido a la desfinanciación –agregó- el Estado deberá recortar derechos fundamentales.

“No nos podemos dar el lujo de saber que hay unos recursos en el subsuelo y tener que dejarlos ahí porque no damos el paso a nuevos métodos de exploración, ya que si esto se queda donde está hay que hacer una encuesta para saber qué derechos debemos empezar a restringir”, dijo el Ministro.

En este sentido, consideró que todos los medios de exploración no convencionales que actualmente analiza el Gobierno son responsables con el medioambiente. Considera que estos no se ejecutarán en caso de que se encuentre alguna irregularidad o riesgo para la naturaleza o las comunidades.

“Aquí no hablamos de avanzar mediante ensayo y error, estos métodos ya se pusieron en marcha en otros países y no se ha destruido el medioambiente, es un desarrollo sostenible el que estamos proponiendo y tengan la plena seguridad de que si vemos algún riesgo, no lo vamos a ejecutar”, dijo.

Recientemente Ecopetrol anunció que para 2018 la empresa planea ejecutar en el Magdalena Medio un piloto del fracking, lo cual según el ministro Arce es fundamental para continuar y mejorar la exploración del recurso de hidrocarburos y así garantizar que se tengan fuentes de recursos que pueden ser generadores de riqueza.