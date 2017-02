Mujer de 87 años espera desde hace 6 meses que Savia Salud le entregue pañales

Foto Ingimage

Eleodora Cárdenas es usuaria de Savia Salud y desde hace seis meses espera que la EPS, por medio de la Cooperativa de Hospitales de Antioquia, Cohan, le entregue mensualmente 120 pañales y 150 pañitos húmedos.

Diana Mejía, nieta de esta mujer de 87 años, manifestó que el médico tratante le formuló estos implementos para garantizar mayor calidad de vida, toda vez que sufrió una fractura de cadera y quedó con movilidad reducida.

“Nos mandaron pañales, fueron a reclamarlos al Cohan, pero no los dan. La última persona les dijo que no los iban a entregar porque no tienen ese contrato. Solo entregan medicamentos”.

Diana se comunicó con Cohan, y mediante un comunicado le manifestaron que la Cooperativa no tiene contrato para la prestación de este servicio, y es correspondencia del ente territorial. La Secretaría de Salud de Antioquia la remitió a Savia Salud el caso y hasta la fecha no le han resuelto la situación de su abuela.

Yannet Castaño Castaño, subsecretaria de Gestión de Servicios de Salud, manifestó que los pañales no hacen parte del POS, razón por la cual no es obligación de la EPS entregarlo, siempre y cuando haya una tutela.

“Cuando un juez dice que ese es el mecanismo o la persona solicita ante el juez que le autoricen algo que está fuera del POS, pues el juez falla a favor de esa persona. La EPS debe cumplir ese mandato judicial o el fallo”, señaló Castaño.

La cooperativa manifestó por medio de esta comunicación que la Cooperativa presta el servicio de dispensación de medicamentos con la alianza Medellín Antioquia EPS “Savia Salud EPS” para el desarrollo contractual en lo relacionado con medicamentos del POS y programas especiales.