Niño de 9 años se fugó de su casa en Villanueva, Bolívar

La travesura de un niño de nueve años de edad, mantuvo por más de 24 horas con “el Cristo en la boca” a un padre de familia en el municipio de Villanueva, al norte de Bolívar. El pequeño, aprovechando que su abuela paterna lo mandó a hacer una compra a la tienda, decidió cambiar su rumbo hacia la terminal de transporte, donde se montó en bus con destino al municipio de María La Baja.

Luis Flores, padre del niño, manifestó en diálogo con RCN Radio que una vez llegó a la casa de su madre para ir a buscar a su hijo, esto tras culminar su jornada laboral, se llevó el peor de los sustos al ser informado que el pequeño no había regresado a la vivienda desde la mañana del miércoles primero de febrero.

Flores, desesperado, emprendió con sus propios medios la búsqueda de su hijo hasta que finalmente decidió acudir por ayuda ante la Comisaría de Familia de Villanueva, donde funcionarios de esa entidad remitieron la información al Departamento de Policía de Bolívar, que iniciaron las labores para encontrar niño, que en horas de la tarde de este jueves fue hallado sano y salvo en la casa de su abuelo, que reside en el municipio de María La Baja.

“A él lo mandaron a hacer un mandado a una tienda por allí cerca de la casa y él decidió fue coger otro rumbo. No fue a la tienda porque estaba bravo porque la abuelita lo mandó a estudiar, es que él no quiere ir al colegio y no nos comentó de que no se sentía bien en el colegio, y pues, cogió rumbo para la finca donde esta su abuelo y como se conoce la vía porque él ha ido varias veces, cogió para donde el abuelo”, relató.

Luis, quien tiene el mismo nombre de su padre, volvió nuevamente a los brazos de su progenitor, quien asegura que es la primera vez que su hijo realiza una acción de este tipo. Por lo pronto, el padre del niño ha decidido cambiar al pequeño de colegio, porque al parecer estaba siendo víctima de bullying o matoneo.