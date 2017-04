Niños con discapacidad cognitiva dejaron de recibir clases en Cartagena

Foto: RCN Radio

Padres de familia acompañados de estudiantes en condición de discapacidad cognitiva hicieron un plantón para pedir a la alcaldía la renovación de los contratos de educación especial con que se garantizaría la formación de menores de escasos recursos.

Son al menos 1.100 niños los que a partir de hoy dejaron de recibir clases por no tener definidos sus cupos escolares.

“Estamos protestando porque la secretaría de educación no ha firmado los contratos para que los niños sigan recibiendo sus clases. Ya los colegios nos dicen que no pueden seguir prestando los servicios”, dijo una madre de familia.

“Así como hay plata para invertir más de 2 mil millones de pesos en canchas también los niños especiales tienen derecho a que se les invierta en la educación. No se ve voluntad del alcalde para renovar este contrato”, manifestó una de las madres de familia.

“A partir de mañana las instituciones no van a recibir a los niños y qué vamos a hacer?”, añadió otro de los manifestantes.

A este plantón, los padres de familia asistieron con los menores de edad, quienes portaban carteleras en las que se leía “exigimos educación”. RCN Radio consultó la razón por la que los menores participaban de la manifestación y esto respondieron:

“Trajimos a los niños porque ellos querían venir, ellos estaban felices en sus colegios y como les dicen que no van a dar clases, a ellos también les preocupa y uno como padre no sabe qué hacer porque a dónde los vamos a llevar”, añadió uno de los padres de familia.

“Si ellos hacen caso a lo que nosotros tenemos por derecho propio, nosotros no estuviéramos aquí, No estamos trayendo a los niños para escudarnos. Ellos si están violando nuestros derechos porque no tenemos a dónde llevarlos”, añadió una madre de familia.

Se debe decir que la alcaldía aún no se pronuncia sobre las razones por la que los niños en condición de discapacidad cognitiva no tienen definidos sus cupos escolares en Cartagena.