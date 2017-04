Nuevos cierres viales en via Buga-Buenaventura desde este 3 de abril

Sector La Balastrera vía Buga-Buenaventura/Foto: Archivo RCN Radio

La seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca, informó que desde este lunes 3 de abril volverán los cierres viales en la doble calzada Buga-Buenaventura, para agilizar la remoción de material rocoso en la corona del talud que mantuvo incomunicado al puerto durante dos semanas.

Quiere decir que para estas labores la restricción iniciará desde las 6:00 a.m. e irá hasta las 7:00 p.m. entre los domingos y lúnes. De martes a viernes no habrá paso entre las 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

En tanto que este sábado 1 de abril habrá movilidad sólo hasta las 5:00 p.m. y se reabrirá la vía el domingo 2 para dar paso todo el día y toda la noche e iniciar la jornada en pleno desde el este lunes. Sin embargo a partir del inicio y hasta que finalicen las obras, los sábados no tendrán restricción.

En la vía Buenaventura – Loboguerrero – Cali es permitido el tránsito de vehículos livianos. La autoridad de tránsito informó que durante la semana santa habrá paso durante los siete días.

Los cierres se darán entre el kilómetro 81, sector de Alto Calima, hasta el kilómetro 55 de la zona conocida como Los Naranjos. En los periodos de apertura la carga seguirá saliendo por la vía Buga Media Canoa.