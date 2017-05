¿Qué pasará con los megaproyectos de Cartagena con un alcalde suspendido?

Foto: RCN Radio

Los gremios de Cartagena diseñan una hoja de ruta para que el mandatario que sea designado no desvíe la atención de los megaproyectos que se encuentran en trámite.

No cesan las preocupaciones de algunos sectores de Cartagena tras la suspensión por tres meses del alcalde Manuel Vicente Duque. Una de ellas, es la incertidumbre del futuro de los megaproyectos, como el plan maestro de drenajes pluviales o la protección costera, que el mandatario había adelantado. Maria Claudia Páez, directora de la cámara de Comercio de Cartagena, advierte que el hecho no frenará su ejecución, pero sí la retrasará.

“La interinidad como ciudad no nos conviene y eso tiene que ver con los megaproyectos. De las cosas que yo abono de estas administración fue pensar en macroproyectos, a mi si me preocupa mucho el Plan de drenajes pluviales, protección costera y nuevo centro administrativo donde ya estaban aprobados unos recursos. Pero no solamente eso, ¿qué va a pasar entonces con los compromisos que se adquirieron con el tema de educación? Eso nos preocupa” indicó Páez.

Tras el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio manifestó que el Consejo Gremial prepara trazar una ruta “para que el que esté ahí (como mandatario designado) haga acompañamiento de los proyectos y no echemos hacía atrás. Llevamos muchos años en que no encontrábamos una unión de bancada, el sector gremial, el distrital y el gobierno nacional”

El megaproyecto que más preocupa por ahora es la Protección Costera, “yo te pongo solamente un ejemplo, la semana pasada se aprobaron los recursos para ser la inversión de las obras de Protección costera, 60 mil millones de pesos colocó la alcaldía y 100 mil millones colocó el gobierno nacional. Esto requiere de unos compromisos que se van a retardar con el proceso” añadió Paéz.

La dirigente gremial no considera que los proyectos se truncarán o se frenanrán, pero sí reconoce se van a retrasar las decisiones, “¿Qué banco en estas actuales condiciones le va a abrir el espacio para hacer el préstamo que está requiriendo y que aprobó la Alcaldía para hacer el Plan maestro de drenajes pluviales? Había una reunión con 20 bancos para trabajar eso con el secretario de hacienda y no sabemos cómo asumir esto”

María Claudia Páez reiteró la interinidad detiene el desarrollo de la ciudad, “si ustedes llegan a mi casa y yo te encargo mi casa por una semana, tu no puedes tomar decisiones con respecto a mi casa, ni vas a comprometerte con lo que sigue” y añadió que le preocupa la relación con los bancos para el otorgamiento del crédito para el Plan maestro de drenajes pluviales.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena concluyó que la ciudad debe tener paciencia, reconoció que no serán fáciles los siguientes tres meses para la ciudad.