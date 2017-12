Piden a Cambio Radical revocar un aval por caso de corrupción en alimentación escolar

El presidente del partido Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez. Foto: Colprensa

Pocos días después de que el partido Cambio Radical defendiera su lista de aspirantes al Congreso de la República, fue radicado un derecho de petición ante la dirección de la colectividad para que se excluya a uno de sus candidatos que estaría cuestionado por presuntas irregularidades en contratos de alimentación escolar.

En el documento el ciudadano que presentó el documento asegura: “Exijo que el señor Didier Lobo Chinchilla sea excluido de forma inmediata, si no es posible del Partido Cambio Radical, por lo menos sí de la lista que conforma ese partido al Senado, esto último previo a los trámites internos con la aplicación de los estatutos correspondientes”.

En el mismo documento se relata que durante la administración del señor Didier Lobo como alcalde del municipio de la Jagua de Ibirico (Cesar), se presentaron serios problemas de corrupción, específicamente en los contratos de alimentación escolar para la población infantil.

“Se puede dilucidar a futuro que si el señor Didier Lobo Chinchilla, en gracia de discusión, llegase a ser elegido como senador de la República, estaríamos seriamente avocados a situaciones de corrupción de mayor envergadura y conociendo la posición de legalidad, honestidad y responsabilidad de Cambio Radical, es que realizo la presente denuncia de forma sumaria”, indica uno de los apartes de la petición.

El caso de esta localidad fue mencionado en un informe que sacó la Contraloría General sobre presuntas irregularidades en el manejo del PAE (Programa de Alimentación Escolar), el cual fue enviado a la Fiscalía.

Allí, el ente de control encontró que se habría presentado un daño patrimonial de $2.384 millones, de un contrato que ascendió a 15.295 millones de pesos, cuyo objeto era el suministro durante 18 meses de paquetes nutricionales para la recuperación de niños y niñas desnutridos y/o en riesgo de desnutrición y de madres gestantes o lactantes.

En los hallazgos se habrían encontrado unos pagos en exceso por varios víveres, además de deficiencias de calidad en los kit de alimentos.

¿Qué dice Cambio Radical?

El presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, había defendido la presencia de Didier Lobo en la lista de candidatos al Senado.

“Ni en el uno ni en el otro lado ha habido algún tipo de sanción, eso ocurrió hace tal vez dos años y no ha habido ningún avance en la investigación, razón por la cual no vimos problema para darle el aval. De resto no tiene ninguna otra investigación, ni problemas en ese sentido”, manifestó.

Vélez aseguró que Didier Lobo es un líder del sur del César, que tiene el respaldo de varios alcaldes y exalcaldes de esa zona del departamento.

Cambio Radical ha dicho que estará dispuesto a darle la cara al país por los avales que entregó para conformar la lista al Congreso de la República.