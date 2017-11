Presidente de Honduras se proclama reelecto antes de resultado oficial

Presidente de Honduras Juan Orlando Hernandez // Tomada de AFP

El presidente Juan Orlando Hernández se proclamó ganador de las elecciones en Honduras antes de que se divulgaran los resultados oficiales, a la vez que su principal rival, Salvador Nasralla, aseguró tener ventaja en la votación y habló de “fraude”.

Las dos proclamas crearon una situación confusa horas después del cierre de las urnas en unos comicios en los que millones de hondureños votaron para escoger a las autoridades que los gobernarán los próximos cuatro años, tras una campaña marcada por la polémica postulación de Hernández a la reelección, figura prohibida en la Constitución.

“He estado viendo (…) una enorme cantidad de encuestas de boca de urna y procesamiento en tiempo real de las actas y el recuento es más que claro y contundente: ganamos esta elección”, declaró Hernández ante una multitud en la capital.

Poco después, Nasralla se presentó ante sus seguidores para decir que posee las actas de resultados de cerca de un tercio de las 17.500 mesas de votación, que le dan una ventaja sobre Hernández.

“Yo les ofrecí durante toda la campaña que iba a cumplir el mandato del pueblo hondureño, y el mandato es fuera JOH“, declaró Nasralla, citando las iniciales de Hernández.

Nasralla, periodista y miembro de la izquierdista Alianza de Oposición contra la Dictadura, liderada por el expresidente depuesto en 2009 Manuel Zelaya, convocó también a movilizaciones a partir de este lunes para rechazar “cualquier fraude”.

Una coalición de observadores de la sociedad civil advirtió en un comunicado contra las proclamas de victorias sin conocer los resultados oficiales.

“La emotividad del momento no debe generar situaciones que puedan alimentar la incertidumbre y la polarización de la sociedad hondureña”, dijo la Coalición de Observación Electoral.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros, explicó en tanto que no ha divulgado resultados porque las mesas tabuladas no son representativas, pues -pese a ser 40% del total- son mayormente urbanas y no contemplan el voto rural.

Tomada de AFP