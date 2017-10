Por prevaricato por acción, Fiscalía imputó cargos a los diputados por ordenanzas de 2015

Audiencia imputación de cargos - RCN Radio Quindío

Fiscalía imputó cargos de prevaricato por acción a los diputados y ex diputados que aprobaron las polémicas ordenanzas en el año 2015.

Los diputados investigados Mary Luz Ospina García, Néstor Jaime Cárdenas Jiménez y Luis Alberto Rincón Quintero, los ex diputados Luz Mery Bedoya López, Margarita María Ramírez Tafur y César Londoño Villegas, además de la ex secretaria de la asamblea departamental, Marieth Vanegas Castillo no aceptaron los cargos.

El delito de prevaricato determina de 48 a 144 meses de prisión y una multa de 66 a 300 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes y la inhabilidad para cargos públicos de hasta 80 meses en adelante, informó, Martha Lucelly Valencia Galvis Juez Primera Municipal de Control de garantías.

Por existir abierta contrariedad al expedirse las ordenanzas 10, 11, 12 y 15, vulnerarse el bien jurídico protegido por el Estado, y generar un impacto negativo para el departamento, la Fiscal 15 Seccional, Diana Patricia Henao imputó el delito de prevaricato por acción.

A partir de las 2:30 de la tarde se realizará la audiencia de imputación de medida de aseguramiento contra los investigados.

Cabe recordar que, el proceso investigativo se abrió debido a la denuncia presentada por un miembro de la Veeduría Ciudadana que advirtió a la Procuraduría General de la Nación la presunta ilegalidad de cuatro ordenanzas que se aprobaron en diciembre de 2015 y que fueron suspendidas meses después por el Tribunal Administrativo del Quindío.