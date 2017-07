‘Mi Pupitre Postobón’ ha entregado más de 8 mil mobiliarios en Cartagena

La más reciente entrega de ‘Mi Pupitre Postobón’ fue a la Fundación Juan Felipe Escobar. Las estudiantes beneficiadas no ocultaron su entusiasmo.

El programa Mi Pupitre Postobón regresó por octava vez a Cartagena, esta vez a beneficiar a las aulas de la Fundación Juan Felipe Escobar. Camilo Polanco, director de la Fundación ‘Haciendo Equipo Postobón’, anotó que se invirtieron más de 50 millones de pesos para convertir 8 toneladas de los residuos de tetra pak en pupitres y sillas para beneficiar a 300 estudiantes de esa institución.

“Mi Pupitre Postobón se convierte en una propuesta ambientalmente sostenible porque recupera gran tonelada de tetra pak y es socialmente benéfica porque estamos apoyando un emprendimiento social, y también estamos apoyando la educación en el tema de la calidad”, apuntó Camilo Polanco.

Para Anidis Revollero, una estudiante de la Fundación, es una idea muy innovadora que ayuda al medio ambiente que contribuye a su desarrollo educativo, “y a nosotros como estudiantes nos ayuda mucho porque muchas veces las sillas no estaban completas, entonces muchas de nuestras compañeras se quedaban de pie. Este proyecto nos permite tener, un manejo más adecuado en las clases y estar más cómodos”.

Las estudiantes de la Fundación confesaron que nunca pensaron que de las cajitas de jugos pudieran obtenerse unos pupitres, “se veía imposible un proyecto así, sinceramente nunca me imaginé que con un material reciclable se pudieran hacer sillas y quedaran tan bonitas como las que vieron en el colegio. Sí se puede llevarla a otras instituciones”.

Lo cierto es que trae alegría para los beneficiarios, “la verdad yo me contenté mucho porque estamos ayudando al planeta y me emocioné mucho por esa parte, cuando me enteré que eran ecológicos. También me alegré porque vamos a recibir pupitres nuevos y vamos a tener más comodidad”, dijo Jessica Angulo, otra estudiante.

Las estudiantes coinciden en afirmar que todos los colegios de Cartagena deberían apostarle a esa iniciativa, “yo pienso que esto debe ser para todo tipo de escuela, tanto las públicas como privadas. Podríamos recoger muchas toneladas de lo que llamamos basura, pero que en realidad no son basura porque podemos reutilizarla como en estas sillas”, añadió Jessica Angulo.

En Cartagena, ‘Mi Pupitre Postobón’ ha entregado más de 8 mil mobiliarios en ocho instituciones educativas, que a su vez beneficia a 8 mil mobiliarios. Para 2017 el programa tiene una inversión de 600 millones de pesos y se espera generar piezas para 20 colegios en 7 departamentos de Colombia.