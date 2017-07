RCN Noticias de la mañana de Caldas este 12 de Julio de 2017

Estas son las noticias mas importantes de Manizales y Caldas de las 6:30 am este Miercoles 12 de Julio de 2017

Aumentan preocupantemente los casos de tuberculosis en la cárcel de varones de Manizales. 6 personas más, fueron diagnosticadas con la enfermedad.

El sindicato de los docentes en el país, Fecode y el ministerio de educación, acordaron reprogramar el calendario de recuperación del tiempo dejado de laborar por el paro de más de un mes. Los acercamientos están orientados a trabajar hasta el 15 de diciembre y no hasta el 27, como se había anunciado.

Fue declarada la cuarentena en el puerto caldense de La Dorada, por un brote de fiebre aftosa, advirtieron las autoridades sanitarias de esa región del Magdalena Medio.

El Presidente del Comité de Ganaderos del municipio de La Dorada, Pablo Londoño, manifestó a través de RCN Radio, su preocupación por la aparición de este brote de aftosa que ya ha afectado a varias reses en municipios del Magdalena Medio

El gerente del ICA, Luis Humberto Martínez, afirmó que como medida preventiva inicialmente, se ordenó la cuarentena para los municipios de Yacopí, Caparrapí , La Palma, Topaipí, Puerto Salgar, La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrío, Sonsón, parte Baja de Cimitarra y Bolívar”.

Se conoció que el número de bovinos afectados con aftosa, asciende hasta el momento a 134. Este ganado pasta en ocho predios ubicados en diferentes regiones del país.

La aerolínea Avianca, aclaró que las dificultades que se presentan para las operaciones en la ruta Manizales-Bogotá-Manizales, obedecen en su mayoría a condiciones climáticas adversas y no a ineficiencia de la empresa.

La Radio en la Calle de RCN, estuvo con los conductores de la ciudad, quienes manifestaron que los nuevos reductores de velocidad, ubicados en la Avenida Paralela y en el sector de Chipre, disminuirán los accidentes de tránsito, no obstante que recomiendan otras alternativas para que los vehículos no sufran daños al cruzarlos.

El ministro de Trasporte Jorge Eduardo Rojas, estará hoy en Manizales desarrollando una agenda relacionada con la revisión a los compromisos del gobierno en cuanto a la emergencia invernal, en la Alcaldía y luego en la Gobernación, firmará convenio de Seguridad Vial. La comunidad caldense está pendiente de un pronunciamiento del colaborador presidencial sobre Aerocafé.

El presidente de la Comisión Primera en el Concejo, César Augusto Díaz, pidió a algunos de sus compañeros que si no van a respetar el trabajo de esa comisión, al menos aporten al debate o participen en la discusión de temas de ciudad condensados en el POT.

Díaz Zapata, se refirió específicamente al concejal Andrés González Sierra, de quien dijo, aporta mucho en Facebook, pero en plenaria desconoce el trabajo de los ponentes.

El nuevo integrante del Concejo de Manizales, el politólogo Simón Ramírez, quien asumió su curul ayer, dijo que llega a esa corporación en representación del partido Conservador, línea Luis Emilio Sierra y agregó abiertamente que hará parte del grupo de oposición, aceptando el reto con mucha responsabilidad.

La Alcaldía de Manizales transfirió a la Corporación Autónoma de Caldas-CORPOCALDAS- 4 mil 812 millones de pesos por concepto de sobretasa ambiental. Estos recursos que son cancelados por los contribuyentes con el Impuesto Predial, son utilizados en la financiación de obras para mitigar calamidades.