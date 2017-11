Con Referendo Universidad de Caldas busca que la educación sea gratuita y pública

Foto/ RCN Radio

En la Universidad de Caldas, nació un movimiento nacional que impulsará un referendo para exigir que la educación superior en Colombia sea pública y gratuita y que el gobierno evite el cierre de las 32 universidades que están en crisis en el país.

Estudiantes, profesores, padres de Familia y hasta el rector de la Universidad de Caldas, adelantaron ayer una marcha en la que le exigieron al gobierno la inyección de recursos que salven las 32 universidades del país que atraviesan por dificultades presupuestales, pero también para que la educación Superior en Colombia sea pública y gratuita.

El profesor Juan Carlos Yepes, representante de los docentes ante el Consejo Superior de la Universidad de Caldas, explicó que el presupuesto nacional es de 230 billones de pesos, de los cuales 50 billones se pierden en corrupción y con sólo 16 billones se solucionarían los problemas estructurales de las universidades.

Sin embargo, urgentemente se necesitan hoy 1.2 billones de pesos, pero lo que el gobierno hace es girarle recursos al Icetex que es banca de segundo piso para seguir endeudando a los estudiantes y ahora se inventó “ser pilo paga” para que las universidades privadas succionen los dineros públicos, y esto es sencillamente inmoral, dijo.

En este sentido, con la movilización de este jueves comienza un proceso de formación pública porque consideramos que las protestas tienen una causa justa y es reivindicar la educación pública en Colombia. No es posible que países vecinos como Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Venezuela y un poco más lejos, México, tienen educación superior gratuita. Hacer allá un pregrado, un doctorado, una maestría y no le vale un solo peso, pero aquí en Colombia eso no es posible, explicó el docente.