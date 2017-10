Registraduría avaló más de 38 mil 407 firmas para revocatoria del alcalde Manuel Vicente Duque

RCN Radio

El comité revocatorio del alcalde de Cartagena dio a conocer que la registraduría avaló más de 38 mil 407 firmas dentro del proceso que se adelanta para sacar del cargo al mandatario Manuel Vicente Duque.

Esta aprobación de la Registraduría significa que la revocatoria superó el número de apoyos ciudadanos que se requerían para su aprobación y posterior celebración de elecciones revocatorias.

El director del comité, Roberto Pérez Liñan, manifestó solo están a la espera de la certificación que entregará el Concejo Nacional Electoral sobre la rendición de cuentas que tuvo la recolección de firmas. Luego de ese requisito, se estaría configurando la aprobación de los comicios revocatorios.

Se espera que esta semana haya un pronunciamiento de esa entidad sobre la revocatoria contra el alcalde electo de Cartagena.

“Hasta que el CNE no nos certifica de la rendición de cuentas no puede notificarnos de la revocatoria ni tampoco al presidente. Mañana se cumplen 15 días que presentamos los documentos que nos solicitaron y esperamos que se de esa respuesta cuanto antes. Es importante reiterar que al gobernador no le compete citar elecciones, por ser Cartagena un distrito especial. Es el presidente quien deberá citar a elecciones y notificar al alcalde sobre el acto revocatorio”, dijo Pérez.

De acuerdo al comité revocatorio al menos 7 millones 500 mil pesos fueron los costos que tuvo la recolección de firmas para revocar al alcalde de Cartagena. De darse la aprobación por parte del CNE, la ciudad heroica se convertiría en el primer distrito especial de Colombia en celebrar comicios revocatorios contra su alcalde.

Según el promotor de la revocatoria, Cartagena requiere de ese mecanismo para sentar un precedente contra la corrupción que han revelado los entes de control durante prácticamente todas las administraciones de la ciudad.

“La revocatoria no es contra Manolo, es contra un sistema que nos tiene sometido a un desgobierno desde hace 30 años. El que hoy estén unos concejales perseguidos por la ley y que el alcalde y la persona que lo manejaba desde atrás estén presos, e igual la funcionaria que debía hacer control fiscal, es una muestra que no nos equivocamos cuanto dijimos que esto era contra un sistema. Tuvimos razón cuando dijimos que estábamos viviendo en un desgobierno por la corrupción”, dijo Pérez.

Por su parte RCN Radio intentó tener declaraciones del movimiento político Primero la Gente, el cual anunció que se pronunciará en las próximas horas tras este anuncio.