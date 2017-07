Por retrasos, la mitad de Cartagena no tendrá agua hasta la mañana del lunes

Foto archivo RCN Radio

La empresa Acuacar dio a conocer que solo hasta la madrugada del lunes se inicia el restablecimiento del suministro de agua al 50% de Cartagena, debido a que hubo retrasos en los trabajos de reparación por el deterioro en que se encontraba la red de tuberías y la inestabilidad del terreno.

Esta situación dejó sin servicio de agua potable al menos 130 mil familias cartageneras, las cuales completaron más de 20 horas sin el servicio. Algunos barrios de la zona suroriental aún permanecen sin servicio de agua potable debido a que no se normalizado de todo el bombeo del liquido.

“No hemos podido ir ni a misa, no podemos salir a hacer ninguna de nuestras actividades porque no hay agua y estas temperaturas que están tan altas, no se puede uno bañar, el fastidio, es impresionante que nos quedemos sin agua tanto tiempo”, dijo un habitante del sector la Providencia.

“No nos dio tiempo de recoger, cuando vimos ya no había agua. Ni para cocinar, hacer aseo o llenar los tanques de la nevera para tomar agua. Esto es maluco”, dijo un habitante de Olaya sector Central.

La empresa de acueducto informó que el daño se presentó en una tubería central, a través de la cual se suministra agua cruda a las platas de tratamiento.

Pese a que le otro 50% de Cartagena no ha sufrido cortes en el servicio, se reporta que sectores como el turístico registraron una disminución en la presión del liquido.