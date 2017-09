Rifirrafe entre ministro Guillermo Rivera y congresista Rodrigo Lara por reforma política

Fotos Colprensa

La reforma política mantiene tensa las relaciones entre el Gobierno y el Congreso. En entrevista con RCN Radio el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, aseguró que con la reforma se crea un ‘monstruo’ que abusa de la interpretación de los acuerdos de paz, y por su parte el ministro del Interior, Guillermo Rivera lo acusa de tratar de sabotear la reforma política.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera Florez, arremetió contra el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, al considerar que no está ofreciendo garantías y por el contrario viene impidiendo la posibilidad de hacer el debate en el Congreso sobre la reforma política.

Al ser preguntado por RCN Radio si Cambio Radical está saboteando la reforma política y particularmente, el presidente de la Cámara, respondió: “Yo estoy ya tentado a creer que sí. Yo no diría que Cambio Radical sino el presidente de la Cámara, porque hemos intentado avanzar en este debate y él nos convoca a plenaria muy temprano cuando en el orden del día no hay asuntos relevantes y eso nos ha impedido discutirla”.

“El presidente de la Cámara de representantes, Rodrigo Lara, tiene todo el derecho de oponerse a la reforma, ni más faltaba, pero lo leal y lo decoroso es que se opusiera en el debate y no que impidiera el desarrollo de la reforma evitando que la misma se discuta convocando a la plenaria a la una de la tarde o a las doce del día lo cual es inusual”, indicó el ministro del Interior.

Según el ministro, en el Congreso de la República normalmente las plenarias se convocan a las 2:00 pm o a 3:00 pm y cuando no hay proyectos relevantes se aplazan las mismas para que las comisiones puedan avanzar en las iniciativas que están discutiendo.

“Yo invitaría al presidente de la Cámara de Representantes a que dé el debate en la comisión primera y a que si sus argumentos son tan sólidos, como dice, que persuada a sus compañeros y evite que la reforma sea aprobada, pero lo que no me parece elegante es impedir que la reforma sea aprobada evitando que la misma se discuta”, dijo el ministro Rivera Florez.

De igual forma, calificó de absurda la tesis que ha esgrimido el representante de Cambio Radical para oponerse a la reforma política, en el sentido de que esta iniciativa podría favorecer posibles coaliciones con miras a las elecciones presidenciales de 2018.

“Él dice que la reforma estaría favoreciendo una eventual reforma presidencial y vicepresidencial entre Sergio Fajardo y Juan Fernando Cristo y eso es tan absurdo de plantearlo, porque lo que se plantea es que las coaliciones entre partidos y movimientos políticos podrían tener vigencia a partir del año 2019″, manifestó el ministro.

También indicó que hoy las consultas interpartidistas están vigentes en virtud de la ley 1475 del año 2011, lo que demostraría que la tesis de Lara no es cierta.

“Un presidente de la cámara lo que tiene que ofrecer es garantías para el debate con independencia de si le gustan o no los contenidos o de lo contrario tiene que plantearlo en el debate. Lo que no nos parece presentable, ni democrático es que no se permita que se de el debate”, agregó.

La reacción del ministro se da luego de que el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, asegurara en diálogo con este medio que con la reforma política se crea un monstruo que abusa de la interpretación de los acuerdos de paz.

“El ministro sabe que estos dientes no son de leche (refiriéndose al exministro del Interior Juan Fernando Cristo). Con esta reforma política se crea un monstruo que abusa de la interpretación de los acuerdos. Es una reforma hecha a la medida electoral”, indicó.

Aseguró que es ilegítimo que Cristo, quien lideró la reforma a la política, modifique la Constitución “en aras de sus intereses”.

“Propongo al Gobierno no tramitar la creación del Tribunal de Aforados en la reforma, sino que se haga de forma autónoma”, señaló.

Explicó además que en los artículos dos y tres, de los 20, de esta reforma se habla de “una coalición de partidos políticos que no necesitarán de los umbrales para crearlos. Sería un mosaico de partidos en el Congreso”.

Y añadió que “todos los partidos están buscando modificar la Reforma Política para su propio beneficio”.

Finalmente dijo que si bien todos los congresistas tienen intereses políticos, se deben conciliar los términos para que haya igualdad de condiciones con los partidos.