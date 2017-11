Sacar a las Farc de lista de organizaciones terroristas, es muy positivo: Humberto De la Calle

El ex jefe negociador del gobierno en el proceso de Paz, Humberto de la Calle Lombana, calificó como muy positiva para el país, la decisión de la Unión Europea de sacar a las Farc de la lista de organizaciones terroristas.

“Esto demuestra que vamos bien. Fíjese una cosa importante: Hay mucha discusión y a veces hay discusiones exageradas y otras francamente mentirosas, pero todos los días se dan pasos en beneficio de la Paz, de la culminación real del conflicto y lo que hay que abrir es un camino”, explicó De la Calle Lombana.

“Hace poco estuvo en Colombia, el Papa Francisco y a mí me dejó realmente conmovido con sus mensajes, que más allá de lo religioso nos dijo muchas cosas, como que esto no es sólo un problema de balas, esto es un problema de reconciliación y esto implica que todos los responsables asuman su responsabilidad, reparen a sus víctimas, digan la verdad y en segundo lugar hay un proceso de reincorporación de los ex combatientes que es un tema de planes de desarrollo territorial con enfoque territorial pero fundamentalmente lo que decía el Papa es que es un tema de reconciliación y lo que no podemos olvidar los colombianos es hacia dónde vamos y desde ese punto de vista medidas como la de la Unión Europea, son bastante positivas”, dijo.

El ex jefe negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle de la Lombana, está en su tierra Caldas, donde adelanta las últimas reuniones de cara a la consulta del partido liberal que se hará dentro de 8 días, en la se escogerá entre él y Juan Fernando Cristo, el candidato a la Presidencia por esa colectividad.