Salvavidas en Cartagena son agredidos por personas ebrias que intentan ingresar al mar

Foto archivo de RCN Radio.

Los organismos de socorro reportaron que durante la temporada de semana han sido víctimas de golpes e insultos por parte de bañistas que intentan ingresar al mar bajo los efectos del alcohol.

Tan solo en las últimas 72 horas han sido rescatadas seis personas, que en su mayoría no cumplieron con las recomendaciones de seguridad para el uso de las playas.

El comandante del cuerpo de bomberos de Cartagena, José Magallanes, aseguró que los bañistas ebrios corren altos riesgos de ser arrastrados por las corrientes y perecer por inmersión.

“El trabajo de prevención en las playas de Cartagena es muy intensivo, debido a que las personas no acatan las recomendaciones dadas por los organismos de socorro para el baño de mar. Algunas personas siguen ingresando en estado de embriaguez a las playas, siendo presa fácil de las corrientes…y también agreden física y verbalmente a los salvavidas…”, dijo Magallanes.

La preocupación crece con el ingreso de los bañistas a playas restringidas por su peligrosidad. Según los organismos de socorro las personas se niegan a respetar las banderas rojas que indican restricción por la presencia de corrientes y desniveles submarinos altamente peligrosos.

“Donde hay banderas rojas, donde las playas no están aptas para tomar baño, no deben ingresar personas ya que ponen en riesgo hasta su vida… hemos observado que en playas donde hay bastante rocas se encuentran personas bañándose. Igual pasa con las personas de las motonaves que ingresan a la zona de bañistas y no respetan las indicaciones de los salvavidas y los agreden verbalmente”, añadió.

Pese a que no se han reportado casos de inmersión en esta temporada turística, las autoridades dicen que hay alerta por el incumplimiento de las recomendaciones de seguridad y preocupación por el aumento de las agresiones contra al cuerpo de salvavidas.