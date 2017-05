Se enredó devolución de los dineros de la valorización a los pereiranos

Un concepto del Ministerio de Hacienda determinó que aunque el Concejo de Pereira derogue el acuerdo de valorización, no podrá facultar al alcalde Juan Pablo Gallo para que le devuelva el dinero a los contribuyentes que sí pagaron.

De acuerdo con el concejal Carlos Alfredo Croshwite Ferro, si se logra derogar el Acuerdo 038 de valorización, las personas que pagaron, cuyo monto asciende a 23 mil millones, no se les devolverá el dinero tan fácil, sino que se deberá proceder a un proceso judicial.

“Pues ha dicho la misma Corte Constitucional que eso no es posible, porque esto rompe con el principio de la igualdad y el de la equidad y otros más. En el caso de la valorización usted reparte un tributo y está demostrando que existe una capacidad de pago y después no puedo salir a decir que me equivoqué y que el señor no tenía capacidad de pago, por esta razón el devolver esos dineros es imposible y yo siempre he dicho eso“, dijo el Concejal Croshwite Ferro.

Precisó el concejal que bajo esta perspectiva, no se devolverán dineros y quienes no hayan pagado no están obligados a hacerlo.

“Los que no pagaron, seguirán sin hacerlo porque la medida de suspensión de los efectos del acuerdo del año 2013 siguen sin efecto, pues nosotros tenemos dos demandas que ya se encuentran en juzgado y fueron admitidas y están para determinación si se suspende o no“, dijo el Corporado.