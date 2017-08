Autoridades chinas temen un centenar de muertos y miles de heridos por terremoto

Un terremoto de 6,5 de magnitud sacudió el suroeste de China el martes por la noche, dejando al menos cinco muertos, pero se temen hasta 100 fallecidos y miles de heridos, de acuerdo con una estimación de las autoridades.

Cinco personas murieron y más de 60 resultaron heridas –30 en estadio críticos– informó la agencia de noticias oficial Xinhua.

Pero la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres de China estimó que podría haber hasta 100 muertos, basándose en los datos del censo de 2010 de la región montañosa y escasamente poblada.

Más de 130.000 casas podrían haber sufrido daños, añadió en un comunicado publicado en su página web, basándose en una análisis preliminar del desastre en la remota región de la provincia central de Sichuan.

Video taken by tourist visiting the Jiuzhaigou Valley when the M7.0 earthquake hit the area on Tue. 38799 tourists visited Jiuzhaigou on Tue pic.twitter.com/Kx05Agxroa

— People’s Daily,China (@PDChina) 8 de agosto de 2017