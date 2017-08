Suspendido operativo de desalojo en resguardo indigena de Membrillal

El 9 de agosto es el día internacional de los pueblos indigenas, fecha que la Asamblea General de la Onu eligió para conmemorar las distintas comunidades nativas del mundo. Paradojicamente en Cartagena, esta fecha ha sido empleada por las autoridades para realizar un operativo de desalojo en el cabildo zenú en el barrio Membrillal. Este procedimiento que inició el martes en la tarde, tomó por sopresa a sus habitantes.

“Este es el homenaje que nos hacen en esta fecha, nosotros no tenemos a donde ir. Me parece injusto que una máquina venga a destruirnos en vez de ayudarnos a construir “, expresó Dalis Henao, habitante del resguardo.

Lideres del resguardo indigena, sostienen que no tienen ningún lugar a donde desplazarse, expresan que el distrito les había prometido la compra del predio donde están ubicados pero eso no sucedió.

“No sabemos quienes son los dueños de estas tierras, en la forma en que entraron no fue para conciliar sino a destruirnos. El alcalde Manolo nos manifestó en su momento que el predio lo iba a comprar”, señaló, Luz Areli Carrasquilla residente de la comunidad.

Desde tempranas horas de la mañana, miembros de la comunidad bloquearon la vía de acceso al resguardo quemando llantas. Posteriormente se dio a conocer que los líderes del resguardó Zenú llegaron a un acuerdo con la Alcaldía Local tres para suspender la diligencia de desalojo y en los próximos ocho días tomarse medidas necesarias que garanticen su integridad.