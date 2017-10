Taxistas le pidieron más seguridad a las autoridades ante implementación de nueva tecnología

Paro de taxistas en Bogotá. Foto: RCN Radio

Algunos taxistas que hicieron parte del paro que se realizó el pasado lunes en las principales ciudades del país, afirmaron que no pueden dejan de trabajar y continuar en la movilización, por tanto le pidieron a las autoridades más seguridad ya que ahora contarán con nuevas tabletas en los vehículos. (Lea acá: Ventas disminuyeron hasta un 80% en sectores donde hubo desmanes por paro de taxistas)

“Las tabletas afectan nuestros bolsillos y favorece al ladrón, la tecnología bienvenida, y toca trabajar, porque si no se trabaja, no se come así de sencillo”, indicó uno de los taxistas.

Otros conductores manifestaron estar de acuerdo con el nuevo sistema aunque continúan inconformes por la ilegalidad de Uber, “todo cambio es bueno al principio aunque lo que más nos golpea es la ilegalidad de Uber y las autoridades no han podido frenar esta aplicación”.

Los taxistas retomaron actividades en el transcurso de las horas de la tarde de este martes.