Tres mil personas salieron a marchar en el Día del Trabajo en Cali

Foto RCN Radio.

En el Valle del Cauca, centrales obreras del departamento llegaron hasta Cali, para marchar especialmente por un salario mínimo digno, además por la falta de garantías que tienen los trabajadores del Sistema Masivo Integrado de Transporte, MIO.

La marcha que salió hacia las 9 de la mañana desde la sede de Bienestar Familiar y terminó en el Jarillón del río Cauca, contó con la presencia de tres mil personas entre líderes, representantes y afiliados a diferentes organizaciones sindicales, para pedir que si se implemento la Jornada Única Escolar, se ajusten diferentes temas para que los alumnos tengan un mejor desempeño escolar.

“Pedimos que donde se implemente la jornada única, la institución tenga un infraestructura amplia y en buenas condiciones, ya que los estudiantes deben permanecer ahí por 8 horas o más, también pedimos que den una alimentación acorde con ese proceso educativo que nutra a los estudiantes y que se cuente con el espacio para servir dicho alimentos porque en el momento no lo hay“, indicó Liliana Vivas, miembro de la junta directiva del Sutev.

En la manifestación también tuvieron participación trabajadores del sindicato Sintramasivo, quienes alzaron su voz de protesta ante por la demora en los pagos de salarios entre otras irregularidades.

Iván Ochoa, presidente de la organización sindical Sintramasivo, explicó que “la empresa siempre nos vulnero nuestros derechos no pagando la seguridad, no pagando las primas, nos tienen sin dotación, sin salud, nosotros llegamos a tener hasta 4 y 5 quincenas sin recibir salario, entre seis y ocho meses sin recibir seguridad social y desde el año 2015 no hemos recibido dotación“.

La jornada estuvo acompañada por personal de la secretaria de Movilidad y 700 agentes de la Policía Metropolitana, quienes manifestaron que hubo normalidad durante el desarrollo de la marcha.

De manera simultanea en los municipios de Buga, Cartago, Bugalagrande y Jamundí se presentaron manifestaciones.