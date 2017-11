Unas 160 personas están en cese de actividades en Puerto Boyacá en empresa petrolera

Ante la situación de orden público y de seguridad que se presenta en la vereda Palagua, producto del paro liderado por algunos habitantes de la zona, así como trabajadores de la operadora petrolera Unión Temporal Ismocol Joshi Parko – IJP que funciona en el sector, y luego de las denuncias realizadas por presuntas amenazas a los empleados que no quisieron participar de la manifestación, la primera autoridad de Puerto Boyacá, el Alcalde Óscar Fernando Botero aclaró que si bien su compromiso con la comunidad es apoyarlos para proteger la mano de obra del municipio, también lo es garantizar las condiciones del acceso al trabajo para quienes no deseen participar del cese de actividades y exhortó a respetar la decisión de los que han querido quedarse al margen y continuar con normalidad su jornada laboral.

“Apoyo a la comunidad, y estoy presto a intermediar las veces que sea necesario, así eso me implique ser blanco de críticas para quienes se aprovechan de los momentos difíciles de los ciudadanos, y se dedican a sembrar desesperanza. Acompañarlos a expresar sus inconformidades, y buscar que las partes cedan de un lado y del otro, por el bienestar del municipio, es mi compromiso. Pero siempre y cuando este tipo de negociaciones se den a través del diálogo.”

Sobre los enfrentamientos entre la comunidad y uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía —en hechos que dejaron al menos tres detenidos, el alcalde manifestó que, aunque lamenta las afectaciones y los problemas que tuvieron que padecer los habitantes de la vereda Palagua, ¡no admitirá las vías de hecho!

“Lamento que haya personas afectadas por la situación laboral que afronta en este momento no sólo el municipio sino el país. Por eso hemos sido enfáticos con cada una de las petroleras que funcionan en Puerto Boyacá, solicitándoles la prioridad laboral para la mano de obra que hay en el área de influencia y a cada una de ellas, le hemos efectuado el seguimiento. Sin embargo, otras reclamaciones han salido a la luz, y ante eso como administración lo que ofrecemos es intermediar en los diálogos y buscar el bien común. Pero no permitiremos las vías de hecho. No podemos permitir que se amedrente a la comunidad que no quiere participar en desmanes y mucho menos que se bloquee la vía de acceso a la vereda. Esa no es la solución”, agregó el mandatario.

Por último, el alcalde reiteró que en la Administración están abiertos a escuchar a la comunidad y realizar el acompañamiento que sea necesario en este proceso: “Ya nos hemos reunido en cuatro oportunidades con líderes del paro, algunos habitantes del sector que no quiere participar de las protestas, directivos de la empresa, delegados del Ministerio de Justicia, Ministerio de Minas y Energía, Secretaría de Gobierno, y hasta los concejales del Municipio. Es notorio que esta situación nos atañe a todos, nos afecta a todos y por lo mismo debe haber voluntad de las partes en ceder. A los ciudadanos y líderes de este paro, debo decirles: no estoy en contra de las manifestaciones de inconformidad, siempre que estas, respeten la diferencia, no vulneren el derecho al trabajo, y menos aún atenten contra la seguridad de una vereda que por años se ha caracterizado por ser una de las más tranquilas del municipio”

Las manifestaciones ya completan varios días, cuatro de los cuales han sido dedicados a reuniones en las que han participado los líderes de estas protestas, quienes aseguran que la Unión Temporal no ha cumplido en su totalidad con cinco de los puntos planteados en el acta realizada el 3 de octubre del 2016, y que su nuevo pliego de condiciones para negociar trae esas peticiones y cinco solicitudes adicionales, entre ellas; acomodación de salarios, pavimentación, adecuaciones del lote entregado por ISMOCOL S.A, a la comunidad de la vereda, jornadas laborales no mayores a ocho horas, oportunidades laborales para los que no tienen experiencia pero que sí se han preparado, ascensos, pago de salarios a quienes han suspendido actividades laborales, y que no existan represalias para los participantes de las manifestaciones.

Se espera visita de representantes del Ministerio de Ambiente Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de autoridades que pudieran realizar las investigaciones para esclarecer, el impacto real que la extracción de hidrocarburo está causando en el medio ambiente del sector.

Entre tanto la Administración informó que el próximo 16 de noviembre la Superintendencia de Industria y Comercio visitará el sector para buscar salidas, al primer punto que plantean los líderes del paro.