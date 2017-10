Vecinos de blas de lezo de Cartagena conmemoraron a victimas por colapso del edificio

Vecinos de Blas de lezo de Cartagena ofrecieron una misa por las víctimas del colapso del edificio ocurrida hace seis meses y que dejó 21 víctimas fatales

Seis meses después del desplome del edificio Portal de Blas de lezo II, una tragedia que dejó 21 víctimas fatales y varias familias afectadas. Los vecinos de ese barrio popular de Cartagena no olvidan ese amargo episodio que tuvieron que presenciar, medio año después siguen conmemorando a las personas que perdieron la vida en esa construcción ilegal.

Erinson Durango, residente de ese sector, manifestó que la ciudad no se puede olvidar de lo que sucedió en ese lugar “esas personas son dignas de tenerlas en cuenta ya que las autoridades en un momento, no han sido capaces de brindarles toda la ayuda y el soporte que se necesita”

Los afectados que dejó ese desplome fueron muchos, no solo quienes murieron sepultados bajo los escombros. Esa construcción ilegal también dejó a familias sin un sustento económico, a sus vecinos temerosos y a compradores estafados. Erinson Durango insiste que las personas merecen una conmemoración.

“No queremos que esto pase desapercibido ni aquí, ni en ninguna parte del país ya que estas personas son amigos de nosotros, son nuestros vecinos que han dejado sin el sustento de cada día. Por eso hacemos un llamado para que se oiga la labor de las víctimas” agregó Durango.

No es la primera vez que estas personas exigen atención, hace una semana las víctimas de esta tragedia aseguraron que aún no les garantizarían alimentación, arriendo y empleo a los afectados como indemnización, ese compromiso no se han cumpliado como ellos quisieran. Luzmila Bello, una de las perjudicadas, dijo que desde hace cincos meses está esperando el trabajo prometido.

“Todavía estoy esperando el empleo y a muchos nos han prometido así. Ellos salen diciendo en la prensa diciendo que ya han ayudado, pero eso es mentira. No nos han ayudado nada como se merecen. La ayuda que necesitamos las víctimas no las han dado como tal” contó la afectada.

El alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek, pidió tranquilidad y mesura en las peticiones de los afectados.