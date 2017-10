¿Y si la Selección Colombia no le gana a Paraguay qué?

Foto: Colprensa

El partido Colombia vs Paraguay, que se disputará en Barranquilla este 5 de octubre, es muy importante para ambas selecciones de cara al Mundial de Rusia 2018.

La Selección Colombia necesita ganar para asegurar el cupo directo al Mundial, entre tanto, Paraguay busca esos puntos para no quedar eliminado, es decir, si Colombia gana el partido sería el verdugo de Paraguay porque lo destinaría a la inmediata eliminación. (Vea también: Paraguay no va a ser propositivo pero necesita ganar: análisis de partido Colombia – Paraguay)

Si el partido quedara empatado, Colombia aseguraría como mínimo ir al repechaje para clasificar al Mundial de Rusia, pero a Paraguay este resultado no le sirve porque también quedaría por fuera. Solo le sirve ganar. (Lea también: Controversia por horario del partido Colombia vs Paraguay ¿dimos papaya?)

A Paraguay solo le sirve ganar este y el próximo partido. De hecho, hasta con dos resultados a favor tendría que esperar resultados de otros partidos para poder clasificar.

No obstante, si no se dan las cosas y pierde Colombia ‘se nos complica la vida’ porque de repetir derrota contra Perú, significaría quedar por fuera del mundial. Colombia no tiene nada asegurado, ni cupo directo ni repechaje, eso está claro.

“Somos conscientes que es un partido definitivo para las dos selecciones, ellos están en la misma necesidad, quizás más que nosotros”, aseguró ‘el tigre’ Falcao, quien también pidió a los hinchas no desesperarse. (Lea también: Esta sería la nómina de la Selección Colombia ante Paraguay)

“Si bien se maneja ansiedad, tratamos de estar tranquilos y nos preparamos y ajustamos los detalles para hacerlo bien”, agregó.

Por su parte, Juan Guillermo Cuadrado, aseguró que el partido “es de ensueño, nos pone a las puertas de un mundial”.

El jueves se disputarán los partidos Colombia vs Paraguay, Chile vs Ecuador y Argentina vs Perú, a la misma hora (6:30 pm), según la FIFA para que ninguno de los equipos juegue en función de un marcador.

Entre tanto, se disputarán los partidos Brasil vs Bolivia a las 3:00 pm y Venezuela vs Uruguay a las 4:00 pm.