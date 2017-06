Consejero para Posconflicto instó al ELN a decretar cese el fuego como gesto de paz

Foto cortesía Reinaldo Talero

Después de que el ELN y el Gobierno anunciaran que están analizando la posibilidad de decretar un cese el fuego bilateral, el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, instó a la guerrilla para que tome este paso como muestra de voluntad de paz.

Rafael Pardo aseguró que la dejación de armas por parte de las Farc es un hecho histórico al cual debería sumarse el ELN, por lo que hizo una invitación para que inicie el proceso de cese al fuego.

“Yo creo que el país está en un ambiente de paz, la dejación final de las armas de las Farc que se dio este martes es un hecho histórico muy importante, que tiene que ser observado por otros grupos que están en negociación como el ELN para darle una buena noticia al país”, dijo Pardo.

Además, Pardo reiteró que mientras el ELN no demuestre una verdadera voluntad de paz y no avance en las conversaciones con el Gobierno, no podrá recibir los beneficios jurídicos.

También celebró que el Consejo de Seguridad de la ONU esté a punto de aprobar una segunda misión de verificación para la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.