Sector del liberalismo anuncia su apoyo a Piedad Córdoba

Piedad Córdoba / Foto Colprensa - Diego Pineda

Germán Arias y Jaime Pulido, integrantes del Partido Liberal, anunciaron su apoyo a la candidatura presidencial de Piedad Córdoba, en un hecho que la exsenadora celebró por tratarse del sector progresista de la bancada liberal.

“Muy contenta, agradecida porque son sectores progresistas con el que yo trabajé durante mucho tiempo en el Partido Liberal, fundamentalmente de la ciudad de Bogotá y bueno el viernes tendremos otro grupo importante donde se va adherir otro grupo importante y me siento muy contenta porque prácticamente compartimos los mismos ideales”, dijo Córdoba.

Además descartó por el momento establecer algún tipo de alianza, ya que para ella “deben ser con la gente, con la ciudadanía, con las instituciones y con la gente que no vota, yo creo que para hablar de alianzas hay que hablar de programas y no he visto que quienes planteen alianzas propongan programas”.

Recientemente Córdoba ratificó que durante su Gobierno quitará el IVA a los productos en el país e impondrá mayores impuestos a quienes poseen mayor poder adquisitivo.

La precandidata presidencial independiente reiteró que su proyecto agrupa a todos los sectores sociales del país, “que demandan un cambio a consideraciones ideológicas afiliaciones de partidos”.