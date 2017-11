“El otro año apostamos firmemente al tour de Francia”: Nairo Quintana

En diálogo con RCN Al Fin de Semana, el ciclista boyacense, Nairo Quintana, habló sobre las competencias que tuvo que enfrentar en este 2017, y de lo que viene para el próximo año.

“Como todo en la vida uno apuesta, y cuando uno apuesta a veces se gana o se pierde, no se sabe si se gana o se pierde si uno no juega a hacerlo y muchas veces no se lleva el premio mayor pero en este caso del deporte nos llevamos todo el aprendizaje”, señaló el deportista colombiano.

Quintana también aseguró que tiene mucha ilusión y ganas de afrontar el 2018 esperando que se muy bueno, con el objetivo en mente que es el Tour de Francia.