El artista caleño,Héctor Kandelo, está ‘Rompiendo Esquemas’ con su nuevo disco

Héctor López, más conocido en el mundo de la música como Héctor Kandelo, estuvo en ‘Al fin de semana’ presentando su nuevo trabajo, titulado ‘Vete’, una adaptación musical de la canción del grupo español ‘Los Amaya’, y que hace parte de su nuevo disco ‘Rompiendo Esquemas’.

En su carrera musical, Héctor Kandelo ha participado con la Orquesta Bronco, Melao de Caña y grabó con Julio Cortéz, ex pianista del Grupo Niche, quien en aquel entonces estaba con la orquesta Vía Alterna.

El cantante recordó de dónde nació su nombre artístico. “Shakaito, me dijo alguna vez que aunque respetaba mi apellido, cuando yo cantaba, él me día que yo echaba candela, entonces por eso me dijo que me iba a cambiar mi apellido por ‘kandelo’, pero con ‘k’ para que no me pareciera a nadie más”, contó Héctor.