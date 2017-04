Artistas vallenatos recuerdan al Gran Martín Elías

Colprensa



El cantante vallenato Orlando Liñán, quien además fue el encargado de interpretar a Diomedes Díaz en la novela del Canal RCN, ‘El Cacique de La Junta’, recordó en Al Fin de Semana, su amistad con Martín Elías y el cariño que le tenía, además recordó un evento en el que cantaron juntos en una discoteca en Bogotá, luego de la invitación del mismo Martín Elías.

“Fue una experiencia muy bonita. En ese momento, con la novela se había hecho famosa la frase que yo usaba ‘si se respeta’, y a partir de eso empezamos a versear. Yo dije: ‘Mis palabras son sinceras, antes de que sea de día, en el cielo está Diomedes, y en la tierra…’, yo me quedé callado y el público gritó ‘Martín Elías’”. Fue muy lindo, y a él le gustó mucho.

Orlando Liñán aseguró que su amistad con Martín Elías, empezó hace más de 12 años, cuando los dos comenzaban a abrir su camino en el mundo musical y dijo que a pesar de ser el hijo de Diomedes Díaz, Martín nunca pensó en que el sello de su padre, fuera la llave para abrir las puertas de lo que quería hacer como cantante.

“Después de la muerte de Diomedes, la gente asumió que él seguiría el legado. Pero desde sus inicios, Martín Elías estaba labrando su propio camino. La voz se parecía mucho, pero siempre respetó a Diomedes, y más que un papá, era su ídolo, por eso, él decía que quería ser el Gran Martín Elías, no otro Diomedes”, contó Liñán.

Frente al peligro que corren los artistas vallenatos en las carreteras, Orlando Liñán aseguró que “Yo vivo donde me coja la noche, uno viaja todos los fines de semana, nuestra oficina son las carreteras. Debemos recapacitar un poco y también si hay una presentación quedarse en la ciudad, dormir y al día siguiente salir sin tanto afán. A veces hay tres o cuatro presentaciones en la misma noche, y uno no tiene tiempo ni de cambiarse entre una y otra”, dijo.

Orlando Liñán aseguró que de todos los hijos de Diomedes Díaz, Martín Elías, fue con quien tenía una verdadera amistad. “Era un verdadero amigo, siempre que nos veíamos había un abrazo, una amistad muy sincera. Además, apenas supo que yo iba a interpretar a su papá en la novela, fue el primero en apoyarme”, recuerda Liñán.

El cantante vallenato, aseguró que en Valledupar, miles de personas se reunieron desde la noche del viernes, para recibir la caravana que desde Sincelejo trasladó el cuerpo de Martín Elías hasta la ciudad capital del vallenato, en donde será velado durante el fin de semana, y el lunes se realizará su sepelio.

“UNA NOTICIA QUE ME TIENE MUY GOLPEADO”:ALFREDO GUTIÉRREZ

A su turno, Alfredo Gutiérrez, aseguró que la noticia de la muerte de Martín Elías, lo dejó tan impactado que no ha podido salir de su casa. “Me ha pegado muy duro, porque ese es un estilo de vida que todos llevamos, que tenemos una presentación, y nos vamos en la madrugada a la ciudad más cercana, porque casi siempre tocamos en pueblos muy pequeños”, dijo.

Alfredo Gutiérrez agregó que además de la reconocida amistad que tuvo con Diomedes Díaz, con Martín Elías también era muy cercano, e incluso alguna vez, como una chanza le propuso cantar juntos una canción. “Una vez coincidimos en el aeropuerto de Bogotá, estábamos trasnochados, después de un concierto y me dijo jocosamente que teníamos que grabar juntos, lo que siempre dijo Diomedes y la vida lo trochó”, recordó Gutiérrez.

El reconocido ‘monstruo del acordeón’ dijo que a pesar de la brecha generacional que existe entre intérpretes del vallenato clásico como él, el mismo Diomedes Díaz, Poncho Zuleta o Alejandro Durán; Martín Elías alcanzó su éxito con un estilo propio. “Él se salió de la carrera clásica, del estilo del papá. A los que nacimos con el vallenato clásico, no nos gusta este vallenato, pero no podemos atajar el éxito que han tenido”, dijo.

Gutiérrez concluyó diciendo que “Jesús reciba a su hijo Martín Elías que se reúna con su padre, porque tarde o temprano allá nos reuniremos para formar allá la sinfónica vallenata”.