El colombiano Juan García radicado en Viena, Austria es invitado especial en Jazz al Parque 2017

En Al Fin de Semana conversamos con Juan García Herreros “Snow Owl”, es un músico y compositor colombiano, nacido en Bogotá y radicado en Vienna (Austria), intérprete y pionero de un instrumento único; una guitarra contrabajo de seis cuerdas la cual lo ha llevado a girar alrededor del mundo durante los últimos 10 años

Su virtuosismo y autenticidad lo han llevado a compartir escenario con artistas de diversos géneros ganadores de premios Grammy y Oscar como Christina Aguilera, Elton John, Al Jarreau y Lalo Schifrin.

García es embajador de integración en Austria, el colombiano ha sido nombrado como uno de los bajistas top 10 del mundo, fue nominado a los Latin Grammy en el 2014 en la categoría “Best Latin Jazz Album”, y en el 2016 recibió tres medallas de oro en los “Global Music Awards” (Best world jazz // Best álbum // Best new release), por su más reciente álbum “ The Blue Road “ un gran aporte del músico a la escena del Jazz mundial, este premio es solo otorgado a nueve músicos a nivel global.