El emotivo concierto de U2 en Bogotá

Por Andrea Cardona

Con un gran despliegue de tecnología, luces y sonido, U2 hizo vibrar a más de 40 mil espectadores con sus mejores éxitos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. La banda irlandesa celebró los 30 años de lanzamiento del álbum ‘The Joshua Tree’ en su gira denominada “The Joshua Tree Tour”.



Después de la nueve de la noche Bono y su banda U2 llenaron de un gran despliegue de luces y buena música el estadio El Campín. U2 cantó al rededor de 26 canciones, 11 del disco ‘The Joshua Tree’ y también algunos clásicos como ‘Vertigo’ y ‘Elevation’.

U2 calentó la noche Bogotana con ‘Vertigo’



El concierto estuvo marcado con mensajes de paz que hizo su vocalista Bono, a todos los asistentes. “Debemos apoyarnos los unos a los otros” dijo Bono en español a los más de 40 mil asistentes al concierto.

Concierto de U2 en imágenes

Noel Gallagher ex integrante de la agrupación Oasis fue el encargado de comenzar el concierto a las 7:35 de la noche con su banda High Flying Birds. El artista visitó el país por segunda vez, luego de ser parte del festival Estéreo Picnic de 2016. Gallagher interpretó clásicos como ‘Champagne Super Nova’, ‘Don’t Look Back In Anger’ y ‘Wonderwall’, calentando la noche bogotana.

Noel Gallagher interpretando ‘Champagne Super Nova’



Fotos Noel Gallagher