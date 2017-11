Héctor Fabio Zamora, uno de los mejores reporteros gráficos de Colombia

En RCN Al Fin de Semana hablamos con el docente y reportero gráfico, Héctor Fabio Zamora, quien desde muy joven se dejo seducir por la fotografía, y por la cual hoy en día es uno de los mas reconocidos en Colombia dadas las inumerables fotos de su autoría que fueron portadas de medios como el periódico El Tiempo.

Según Zamora, hay que grabarse muy bien las caras de las personas, estar muy bien informados, ahí está la clave en el fotoperiodismo, hecho que quedó demostrado en su emblematica imagen sobre la masacre en Jamundí, Valle del Cauca y con la cual obtuvo un premio Simón Bolivar en el año 2007, pues dicha foto sirvió para que más medios cuestionaran la aparición de civil el coronel Byron Carvajal del batallón de Alta Montaña y quien luego fue encontrado culpable y condenado a 54 años de cárcel por la masacre de 10 uniformados y un civil.

Al preguntársele por el trabajo con los estudiantes de periodismo a quienes les dicta clase y uno de los temas actuales en los que deben estar sintonizados es el de posconflicto, “Un estudiante de periodismo no puede estar pensando en hablar o escribir sobre el posconflicto si no ha tenido contacto directo con los involucrados” aseguró Zamora, quien junto a sus estudiantes estuvieron en un zona veredal recientemente enseñandole a los ex combatientes fotografía.