Juanes y ‘Mis planes son amarte’, un disco que terminó siendo toda una película

Tras recibir cuádruple disco de platino, por su más reciente trabajo ‘Mis planes son amarte’, Juanes habló en ‘Al fin de semana’ de lo que han sido el primer mes de su nuevo disco, que además de tener un alto contenido visual, cuenta con la participación de diferentes talentos colombianos, e incluso sus hijos, Dante, Paloma y Luna, quienes lo acompañan en el coro de una de las canciones.

El cantante paisa, se mostró muy feliz y agradecido con el público que ha recibido su trabajo musical con el mismo cariño que siempre ha acompañado su carrera musical, el cual también se vio representado en el Premio Heat 2017, como ‘Mejor artista rock’.

“El rock siempre ha sido una actitud y un estilo que he vivido, que ha estado presente en mi carrera musical. Estos premios son muy importantes porque la gente es la que vota, y me alegra mucho saber que ellos siguen mi carrera”, dijo Juanes en ‘Al fin de semana’.

Respecto al alto contenido visual que tiene ‘Mis planes son amarte’, Juanes reveló que los temas del espacio y todo lo relacionado con el cosmos, siempre le han llamado la atención, y su nuevo disco fue el mejor pretexto para plasmar este tema en los videos.

“Todo el disco es una historia en la que el protagonista, que es un astronauta, va en busca del amor verdadero, a través del tiempo y del espacio. Las canciones se convierten en una banda sonora de esa búsqueda, que termina siendo una película, eso hace que ‘Mis planes son amarte’ sea una experiencia completamente diferente desde su realización, hasta para el que lo escucha”, dijo el cantante.

Juanes, habló de su comida favorita, de su relación con sus amigos y compañeros del colegio y la universidad en Medellín, sus pasatiempos preferidos y de cómo, poco a poco se puso en contacto con cada uno de los colombianos que participan en su disco, como Kali Uchis, en la canción ‘El ratico’.

Otra de las novedades de ‘Mis planes son amarte’ es la participación de los tres hijos del cantante paisa, Luna, Paloma y Dante. “Los tres me tienen loco de amor, Luna y Paloma tocan piano desde muy pequeñas y ahora Dante en sus clases de canto, ha sido una locura, no me quiero perder una sola clase. Lograr que hicieran los coros, fue después de seis meses de rogarles, pero finalmente aceptaron”, aseguró.