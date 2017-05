La actriz Victoria Ortiz de Francisco el Matemático estuvo en Al Fin de Semana

La joven de 20 años que interpreta a ‘Rubí’ en la serie del canal RCN, habló sobre lo que ha significado para ella su papel, “Muchas personas me dicen que me tuvo que haber parecido fácil interpretar ese personaje por que físicamente somos iguales, pero la verdad yo nunca he sufrido de bullying en mi vida, en cambio Rubí sí”, señaló Victoria.

La actriz oriunda de Santander de Quilichao, recuerda que su gusto por la actuación inició cuando desde muy pequeña se vio una película de la cual ella quería ser la protagonista, fue tanto la pasión que se aprendió todo el guion del filme.

Durante la entrevista Victoria además demostró sus dotes como cantante, pues la música también le apasiona tanto como la actuación.