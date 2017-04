close up of womans brown eye with false eye lashes

En Al Fin de Semana, el doctor Leonardo Palacios, médico especialista en neurología y docente de la Universidad del Rosario, explicó que la agnosia es la incapacidad para reconocer e identificar las informaciones que llegan a través de los sentidos, especialmente la vista, y se manifiestan de diferentes maneras como la conocida agnosia topográfica.