La banda Classicstone rinde tributo a los Beatles en Bogotá

En el Teatro Libre de Chapinero los días 28, 29 y 30 de julio, la banda tributo colombiana CLassicstone se une a la fiebre mundial de celebración del quincuagésimo aniversario del álbum ‘SGT. PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND’ de The Beatles, con un concierto especial en el que, además de la formación base de Classicstone, los acompañará una orquesta de cuerdas y vientos conformada por 11 músicos para darle el toque mágico a esta gran celebración.

Classicstone fue creado en 2005 por cinco músicos profesionales de academia para realizar tributos a las tres mejores agrupaciones inglesas de todos los tiempos, The Beatles, Pink Floyd y Queen. Fue nombrado por EMI Music como el tributo oficial de The Beatlesen Colombia y lleva el título como la mejor banda tributo a The Beatles en Latinoamérica, galardón que les fue otorgado en el “Beatles Week Festival”realizado en Buenos Aires – Argentina, en diciembre de 2012.