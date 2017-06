El lejano oeste llegó a Bogotá con el show en vivo ‘The Far west’

En Al Fin de Semana hablamos con el director del Show The Far West en Bogotá, Pedro Cano, sobre este evento que los bogotanos podrán disfrutar de una aventura fascinante en el lejano oeste que hace parte de una nueva atracción de Multiparque que está abierto los días sábados, domingos y festivos a las 4 pm.

The Far west es un show en vivo en formato cine en tiempo real, con 27 actores en escena, una escenografía impresionante de 60 metros lineales, música, vaqueros y las hermosas bailarinas del Can can que logra mezclar el humor, el canto, efectos especiales, acción, aventuras y mucho más; en un formato absolutamente familiar que deja con la boca abierta tanto a niños como a grandes.