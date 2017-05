Seducido por el Jazz, Juan Carlos Coronel, estrena ‘Lenguaje Universal’

En Al Fin de Semana conversamos con el cantante y compositor, Juan Carlos Coronel, quien tras varios años sin presentar trabajo musical, llega con ‘Lenguaje Universal’, un disco que recoge los mejores clásicos del cancionero americano que se inmortalizaron alrededor del mundo .

Un trabajo que estuvo bajo la producción y dirección de uno de los más grandes y respetados productores a nivel mundial, Jorge Calandrelli, con la traducción de inglés al español de Claudia Brant, los seguidores de Coronel, podrán disfrutar canciones como: Ven a volar (Come fly with me), El beso que imagino (A kiss to build a dream on), En la oscuridad (Strangers in the night) del maestro Frank Sinatra. Además grandes éxitos de Nat King Cole, Louis Armstrong y otros grandes íconos del jazz y el blues.