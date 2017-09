Desde el 19 de agosto Pablo Andrés Roa está desaparecido en Bogotá

En La Noche de la Libertad hablamos con doña Rossy Roa, madre del joven Pablo Andrés Roa, quien desapareció el pasado sábado 19 de agosto en la capital colombiana a eso de las siete de la noche, en el momento de su desaparición estaba con un amigo, y llevaba consigo una suma considerable de dinero con destino hacía Fontibón, lugar de residencia del joven.

“Estamos solos, es como si la vida de mi hijo no valiera, en este momento no tenemos dinero para pagar nada, gracias a una fundación he podido difundir la foto de mi hijo, para buscarlo”, señaló la madre del joven que confía aparezca muy pronto.